Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Raub und Widerstand in Fachklinik eingewiesen

Baden-Baden (ots)

Wegen eines versuchten Raubes, Körperverletzung und Widerstandes gegen die in der Folge einschreitenden Polizeibeamten, muss sich seit Mittwochmorgen ein 35-Jähriger verantworten. Gegen 9:45 Uhr soll der Mittdreißiger an einen Bewohner der Waldseestraße herangetreten sein, der sich gerade in seiner Garage aufhielt. Nachdem der Fremde der Räumlichkeit verwiesen wurde, soll er das dazugehörige Mehrfamilienhaus betreten haben. Als er auch hieraus verwiesen werden sollte, kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mittdreißiger offenbar versuchte dem Schlüsselbund des Mannes habhaft zu werden. Hierdurch wurde der Bewohner leicht verletzt. Mutmaßlich durch die Ankündigung, dass die Polizei gerufen werde, flüchtete der Mann von der Örtlichkeit. Noch während die Ehefrau des attackierten Mannes den Notruf alarmierte, wurde eine in der Nähe befindliche Streife in die Waldseestraße entsandt. Dieser gelang es, den Mann im Kreuzungsbereich Waldseestraße/ Lange Straße zu erblicken, als dieser auf die Straße trat. Nach einer Gefahrenbremsung durch einen dort herannahenden Lastwagenfahrer, kam es glücklicherweise nur zu einer minimalen Berührung. Die inzwischen zu Fuß hinzugeeilten Beamten sprachen den Mann an und beabsichtigten die vorläufige Festnahme. Dieser versuchte er sich jedoch durch losreißen und Fluchtversuchen zu widersetzen. Der Fahrer des LKW und ein Passant unterstützten die Maßnahmen der beiden Beamten, bis diese durch eingetroffene Verstärkung den Mann fesseln konnten. Einer der Beamten wurde bei dem Vorfall derart verletzt, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Nach einer ersten Untersuchung in einem Klinikum, wurde der Mann in eine Fachklinik überstellt. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt und des Polizeipostens Mitte haben Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

/rs

