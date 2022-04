Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Landkreis Esslingen - Durchsuchung nach Chemikalien im Bereich Köngen

Aalen (ots)

Nach einem Hinweis wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ellwangen heute bei einem 62-Jährigen im Laufe des Tages Durchsuchungen nach gefährlichen Chemikalien durchgeführt. Der 62-jährige Beschuldigte hatte größere Mengen an Chemikalien bestellt, die u.a. auch zur Herstellung von Sprengstoffen geeignet gewesen wären. Die Durchsuchungen wurden durch die Kriminalpolizei Waiblingen und Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz an seinen beiden Wohnorten in Lorch und in Köngen durchgeführt. Schlussendlich wurden tatsächlich nur in der Wohnung in Köngen mehrere Kilogramm gefährliche Chemikalien sichergestellt und durch eine Spezialfirma abtransportiert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und die Auswertung der sichergestellten Chemikalien dauern noch an.

