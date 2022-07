Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen-Herrenzimmern, Lkr. Rottweil) Unfall mit Blechschaden (19.07.2022)

Bösingen-Herrenzimmern (ots)

Insgesamt rund 9.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der am Dienstagmorgen auf der Bösinger Straße passiert ist. Ein 29-Jähriger fuhr mit einem Alfa Romeo aus einem Grundstück auf die Bösinger Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem Seat eines 31 Jahre alten Mannes, der auf der Bösinger Straße unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Den am Alfa Romeo entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro, den Schaden am Seat auf rund 6.000 Euro.

