Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht Realschule Plus in Prüm

Prüm (ots)

Am Donnerstag, 19.05.2022, kam es auf einem Parkplatz an der Wandalbertstraße in Prüm vor der Realschule Plus zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:50 Uhr wurde ein blauer VW Golf am linken Heck beschädigt. Es befanden sich neon-orangene Farbanhaftungen in Form von Streifspuren an dem Lack des Golfs. Die Polizei Prüm bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de.

