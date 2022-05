POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Meisburg (ots) - Im Zeitraum 01.10.2021 bis 19.05.2022 wurden durch bisher unbekannte Täter insgesamt drei Bäume auf dem gepachteten Grundstück des Geschädigten im Bereich des Waldwegs in Deudesfeld gefällt und das Holz anschließend abtransportiert. An zwei weiteren Bäumen wurden die Spitzen abgeschnitten. Hinweise zur Tat dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

mehr