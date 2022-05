POL-PDWIL: Diebstahl von Holz

Daun (ots) - Am 19.05.2022 gegen 08:15 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass vermutlich in der vergangenen Nacht durch bisher unbekannte Täter der Zaun des Hühnerauslaufs des Thomas-Morus-Gymnasiums im Bereich des dortigen schuleigenen Hühnerstalls beschädigt worden sei. Hier wurde der Zaun mutwillig zerschnitten, so dass die Tiere ausbrechen ...

mehr