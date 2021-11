Polizei Köln

POL-K: 211127-1-K Polizeieinsatz zum Rheinderby weitestgehend störungsfrei - Einsatzkonzeption geht auf

Köln (ots)

Der Einsatz der Polizei Köln anlässlich des Risikospiels zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach rund um das RheinEnergieSTADION mit mehr als 1000 Beamtinnen und Beamten verlief weitestgehend störungsfrei.

Vor Spielbeginn beschädigten anreisende Fußballanhänger den Entlastungszug der Deutschen Bahn und eine Straßenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe.

In der zweiten Spielhälfte verschärfte sich die Situation kurzzeitig, als Störer im Gästebereich Knallkörper zündeten. Vier Ordner von Borussia Mönchengladbach erlitten dadurch leichte Verletzungen. Einsatzkräfte leiteten umgehend Ermittlungen ein und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

"Der Polizeieinsatz ist aus meiner Sicht gut verlaufen, so dass wir nur in wenigen Fällen eingreifen mussten. Es ist uns gelungen die rivalisierenden Störergruppen frühzeitig zu trennen und mögliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Das gilt sowohl für das Stadionumfeld, die Bahnhaltestellen und bekannte Treffpunkte in der Stadt", resümierte Einsatzleiter Michael Tiemann nach Spielende. (al/iv)

