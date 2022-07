Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt (19.07.2022)

Tuningen (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße 429 hat ein Autofahrer leichte Verletzungen erlitten. Der 20-jährige Fahrer eines Toyota Yaris bog, von der B 523 kommend, nach links in Richtung Schura auf die L 429 ein. Dort stieß er mit einem Scania Tanklaster eines 40-Jährigen zusammen, der in Richtung Tuningen fuhr. Beim Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Laster schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell