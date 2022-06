Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Aalen (ots)

Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Freitag kurz vor 16 Uhr die B 290 ortsauswärts aus Crailsheim kommend und fuhr aufgrund Unachtsamkeit auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, welches zum Unfallzeitpunkt bereits an der Fallteichkreuzung zum Stehen gekommen war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro - am Mercedes ca. 3.000 Euro - am VW Taigo ca. 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

