POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Katalysatoren entwendet - Ermittlungen wegen Sammlungsbetrug

Fellbach: Katalysatoren entwendet

In der Nacht zum Donnerstag begaben sich Diebe auf das Gelände eines Autohandels in der Ringstraße und demontierten an vier abgestellten Autos der Marken Chrysler, Mazda und BMW die Katalysatoren und entwendeten diese. Der Gesamtschaden wurde auf 4500 Euro beziffert. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Spendensammler geflüchtet

Eine 58-jährige Frau wurde am Freitag gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Stuttgarter Straße von einem Spendensammler angehalten. Ihr wurde ein Formular bzw. Spendenliste vorgehalten. Der etwa 15-jährige Spendensammler machte deutlich, dass er nicht sprechen kann und für eine entsprechende Einrichtung Geld sammle. Als die 58-Jährige mit ihrem Smartphone nach der angegebenen Einrichtung recherchieren wollte, flüchte der Jugendliche. Dieser war ca. 170 groß, schlank und war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Betrugs aufgenommen. Hierzu bittet sie um Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

