Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorradfahrer schwer verletzt

Aalen (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitag gegen 17.30 Uhr die Landstraße 2033 in einer Gruppe von weiteren vier Bikern von Dischingen in Richtung Neresheim. In einer Rechtskurve kurz nach Iggenhausen kam der Hondafahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Skoda eines 54-Jährigen. Der 19-Jährige verletzte sich bei der Kollision schwer und musste stationär in eine Klinik aufgenommen werden. Der Skoda-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralles leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden - an der Honda ca. 8.000 Euro - am Skoda ca. 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Säuberung der Fahrbahn kam es bis 19.30 Uhr zu leichteren Behinderungen.

