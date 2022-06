Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Unfallflucht - Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Aalen: Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstagabend und Freitagmorgen wurde in ein Wohnhaus in der Falkenstraße eingebrochen. Der oder die Diebe gelangten über eine Terrassentür in das Gebäude und durchwühlten dort sämtliche Schubladen und Schränke. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Wer in den vergangenen Tagen in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte auf dem Rathausplatz in unterkochen einen dort abgestellten Audi TT und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 09:50 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Bopfingen: Sachbeschädigungen

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag wurden an einer Schule in der Schulstraße zwei Dachrinnen eines Schuppens beschädigt, indem diese aus der Verankerung gerissen wurden. Des Weiteren wurde eine Straßenlaterne, welche sich auf dem Schulhof der Grundschule Bopfingen-Oberdorf befand, vollständig abgeknickt und anschließend in einer Grünfläche vor dem Fluss Eger zurückgelassen. An einer Pergola der Grundschule Bopfingen-Oberdorf, wurde ein Dachkantenabschluss aus Kupfer heruntergerissen.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell