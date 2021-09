Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw in Trier-Pfalzel

Trier (ots)

In der Zeit vom 30.08.2021, 07:00 Uhr bis 03.09.2021, 16:00 Uhr, wurden in Trier-Pfalzel, auf einem Parkplatz am Anwesen Sauerzapfstraße 19, drei Pkw mit Lack bzw. einer bislang unbekannten Lösung besprüht. Personen, welche Angaben zum Tathergang und/oder zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich, Tel.: 06502-91570,in Verbindung zu setzen.

