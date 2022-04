Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 08.04.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 10.04.2022, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Kakenstorf - Sitzplatzwechsel während der Fahrt

Am Samstag, 09.04.2022, um kurz nach 10 Uhr wurde auf der B75 in Höhe Kakenstorf ein Fahrzeug kontrolliert. Nachdem durch die Beamten das Anhaltesignal eingeschaltet wurde, tauschten der Fahrzeugführer und der Beifahrer noch vor dem Anhalten die Sitzplätze. Beide Männer versuchten noch erfolglos im folgenden Gespräch die Beamten über die eigentlichen Sitzplatzverhältnisse zu täuschen. Es konnte festgestellt werden, dass der Mann, der zunächst das Fahrzeug führte, keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Freund und zeitgleich Halter des Fahrzeugs wusste um diesen Umstand und machte sich somit ebenfalls strafbar. Weiterhin wurde ein Steuerverstoß festgestellt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen wurde in Buchholz eine Fahrt unter Alkoholeinfluss festgestellt. Der junge Fahrzeugführer kam mit seinem Pkw von der Oster Warm Up Party in Buchholz und erreichte bei einem durchgeführten Atemalkoholtest 1,52 Promille. Es wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Holtorfsloh - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag in der Zeit zwischen 11:45 Uhr - 21:54 Uhr Zutritt in das Einfamilienhaus der Geschädigten. Hierfür wurde das rückwärtig gelegene Fenster aufgehebelt. Im Objekt wurden sämtliche Räumlichkeiten zum Teil stark durchwühlt. Die Täter flüchteten mit diversen Uhren und Schmuck im unteren 5-stelligen Wert unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen.

Waldesruh - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Zeitraum zwischen dem 02.04.22 und 09.04.22 begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück der Geschädigten. Sie versuchten mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges die Hauseingangstür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Der Versuch misslang, sodass ein Eindringen ins Haus nicht erfolgte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Hittfeld - Diebstahl an Kfz

Die bisher unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Freitag auf Samstag auf unbekannte Weise den Katalysator des Pkw (Toyota Prius) der Geschädigten. Der Pkw stand zum Zeitpunkt des Diebstahls verschlossen in einer Parklücke an der Straße vor dem Grundstück der Geschädigten. Auch hier werden Zeugen gebeten, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 zu melden.

Neu Wulmstorf - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Ein 19-jähriger, stark alkoholisierter Fahrgast wurde in den Samstagabendstunden in Neu Wulmstorf im öffentlichen Personen-/Nahverkehr kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine geringe Menge Cannabis beim Beschuldigten fest. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Winsen (Obermarschacht) - Betrunkener E-Bike-Fahrer

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet kurz nach Mitternacht der Fahrer eines E-Bikes im Bereich der Elbuferstraße ins Visier der Polizei. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter deutlichem Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 2,34 Promille zeigte das Ergebnis. Der E-Bike-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass auch bei einem solchen Verstoß der Verlust des Führerscheins drohen kann.

Stelle - Dieseldiebstahl im Industriegebiet

Unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagnacht aus einem im Industriegebiet geparkten Sattelzug 500 Liter Diesel aus den Tanks. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171-7960 zu melden.

Winsen - Brände eines Hochsitzes und mehrerer Müllcontainer

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es im Großraum Winsen zu mehreren Bränden. Kurz vor Mitternacht geriet ein mobiler Hochsitz im Bereich eines Feldweges in Eyendorf in Brand. Trotz sofortiger Löscharbeiten brannte dieser komplett aus. Gegen 04:00 Uhr kam es in Egestorf auf einem Privatgrundstück zum Brand zweier Mülleimer und eines Müllcontainers. Außerdem wurde durch den Brand ein angrenzender Zaun beschädigt. Im Bereich des Gummiwegs in Winsen kam es gegen halb 5 zu einem weiteren Brand zweier Altpapier- und einem Müllcontainer. Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass die Brände auf Wohnhäuser oder Gebäude übergreifen. Die Brandorte wurden beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an.

Winsen - PKW-Fahrer mit 1,1 Promille

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte einen PKW-Fahrer. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der junge Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Autobahnen 1 & 39 - Betrunken & zu schnell mit Pferdeanhänger

Am Samstag, gegen 18:45 Uhr, alarmierten mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil ein Pkw mit Pferdeanhänger dauerhaft auf der linken Spur und viel zu schnell - mit fast 180 km/h - auf der A1 in Richtung A39 unterwegs war. Bei der fälligen Verkehrskontrolle auf der A39 stellten die Beamten bei der Fahrzeugführerin einen Atemalkoholwert von 1,50 Promille fest. Der Führerschein der 32-jährigen Frau wurde einbehalten. Ein Pferd befand sich zum Glück nicht in dem Anhänger. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Harburg - Gefälschte Anwaltsschreiben

In den letzten Tagen erhielten Haushalte im Landkreis Harburg vermehrt Briefe von einer Anwaltskanzlei bezüglich eines angeblichen "LOTTO"-Dienstleistungsvertrages. In dem Brief werden die Adressaten aufgefordert, eine Zahlung zu leisten und ein Lastschriftmandat auszufüllen. Die Polizei warnt davor, entsprechende Zahlungen zu leisten oder das Lastschriftmandat auszufüllen.

