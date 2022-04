POL-WL: Unbekannte sprengen Geldautomat

Ollsen (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 06.04.2022, zwischen 14 und 15 Uhr, in ein Haus in der Straße Am Naturschutzpark in Ollsen ein. Der oder die Täter verschafften sich durch die Hauseingangstür Zutritt zu dem Haus und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Letztendlich entwendeten der oder die Täter Bargeld sowie persönliche Unterlagen. Die Bewohner des Hauses befanden sich zur Tatzeit in ...

