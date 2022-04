Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Reifen und Felgen aus Container gestohlen ++ Winsen (Luhe) - Unbekannte entwenden Jeep Grand Cherokee ++ Appel/A1 - Unbekannter wirft Gegenstand von Autobahnbrücke

Winsen (Luhe) (ots)

Eine Vielzahl von neuwertigen Reifen und Felgen haben bislang unbekannte Täter im Winsener Gewerbegebiet, Otto- Hahn- Straße, entwendet. Der oder die Täter haben in der Zeit von Samstag, 02.04., 14 Uhr, bis Dienstag, 05.04.14 Uhr, zunächst einen als Reifen- und Felgenlager genutzten Container gewaltsam geöffnet und daraus eine Vielzahl von Reifen und Felgen entwendet. Anschließend wurden noch die Kennzeichen WL- CH 266 H von einem auf dem Gelände abgestellten Auto entwendet. Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Reifen und Felgen geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport ein Lieferwagen oder Kleintransporter genutzt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter 04171/ 7960 entgegen.

Winsen (Luhe) - Unbekannte entwenden Jeep Grand Cherokee

Am Mittwoch, 06.04.2022, in der Zeit von 06:40 bis 07:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter im Europaring in Winsen von einem frei zugänglichen Parkplatz einen Jeep Grand Cherokee entwendet. An dem neuwertigen, schwarzen Jeep sind die Kennzeichen WL- CS 2021 angebracht. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter 04171/ 7960 entgegen.

Appel/A1 - Unbekannter wirft Gegenstand von Autobahnbrücke

Nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag auf einer Autobahnbrücke der Hansalinie A1 im Bereich der Rastanlage Aarbachkate ereignet hat, suchen die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen nach möglichen Zeugen. Gegen 14.30 Uhr soll ein junger Mann in dunkler Kleidung mit Regenjacke und Kapuze einen Gegenstand von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen haben. Er habe das Dach des BMW eines 46-Jährigen getroffen und dabei ein Glasschiebedach zerstört. Möglicherweise ist der Verursacher von anderen Verkehrsteilnehmern auf der Brücke oder an der Rastanlage beobachtet worden. Hinweise bitte unter Telefon 04282/59414-0.

