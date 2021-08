Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.08.2021,insbesondere PK Peine

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Freitag: 13.08.2021, 21:35 Uhr, Gemeinde Wendeburg In der Bortfelder Straße, Gemeinde Wendeburg, geriet ein 64-jähriger Fahrzeugführer, aus Vechelde, mit seinem Renault Twingo beim Durchfahren einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Pkw Audi Q 5 zusammen. Der Fahrzeugführer (51 Jahre) des Audi, aus Wendeburg, wurde dabei nicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde beim 64-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von: 2,37 o/oo. Konsequenz: Blutentnahme, Führerscheinsicherstellung; Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehres durch Alkohol. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Über die genaue Höhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Versuchter Diebstahl einer Handtasche -Zeugenaufruf- Samstag: 14:08.2021,gegen 08:15 Uhr

Zum genannten Zeitpunkt versuchte eine männliche Person, ca.16-17 Jahre alt,ca.170 cm- 180 cm, dunkler Teint, schwarze Bekleidung mit weißen Schuhen, einer 50 jährigen Dame die Handtasche zu entwenden. Die Geschädigte wollte zuvor aus ihrem Pkw am Friedrich-Ebert-Platz aussteigen. Die Dame konnte jedoch ihre Tasche festhalten. Der Täter flüchtete dann in Rtg. Wilhelmschule. Zeugen der Tat können sich bei der Polizei Peine unter der Tel. 05171 9990 melden.

