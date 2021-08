Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 14.08.2021

Salzgitter (ots)

Versuchter Einbruch in das Pfarrhaus Hans-Böckler-Ring

Freitag, 13.08.2021, 15:55 Uhr

Am gestrigen Freitagnachmittag wurde der Polizei Salzgitter ein versuchter Einbruch in das Pfarrhaus der Evangelischen Freikirche in dem Hans-Böckler-Ring in Salzgitter gemeldet. Dabei müssen der oder die Täter versucht haben, sich über die Dachluken Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Der Tatzeitraum kann auf die gesamte vergangene Woche eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 05341-1897-0 an die Polizei Salzgitter zu wenden.

Verkehrsunfall auf der Ludwig-Erhard-Straße

Freitag, 13.08.2021, gegen 12:50 Uhr

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw kam es am gestrigen Freitagmittag im Kreuzungsbereich der Ludwig-Erhard-Straße zur Peiner Straße. Dabei übersah die 29-Jährige Verursacherin die an der Ampel haltende 63-Jährige Beteiligte und stieß gegen den Heckbereich ihres Pkw. Durch den Aufprall entstand nicht nur ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro, auch wurde die haltende Geschädigte dabei leicht verletzt.

Verkehrsbehinderungen durch eine Ölspur

Freitag, 13.08.2021,16:30 Uhr:

Im Bereich des Stadtteiles Beddingen kam es im Laufe des späten Freitagnachmittags zu einem technischen Defekt an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, sodass dieser beim Befahren der K16 eine erhebliche Menge Hydrauliköl verlor. Die Fahrbahn war durch die großflächige Beschmutzung nicht mehr befahrbar und konnte auch durch die alarmierte Feuerwehr nicht gereinigt werden. Erst eine angeforderte Spezialfirma beseitigte den Schaden vollständig und der Fahrzeugverkehr konnte wieder uneingeschränkt fließen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell