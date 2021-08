Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 14. August 2021: Wolfenbüttel -Stadtgebiet / Sachbeschädigung durch Graffiti 11./12.08.2021, 18:00 Uhr -12:00 Uhr In der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag beschädigen z.Z. unbekannte Täter eine Mauer eines Kuhstalles mittels Sprühfarbe. Täterhinweise liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Durch die Graffiti entstand ein erheblicher Sachschaden. Wolfenbüttel-Stadtgebiet / Verkehrsunfallflucht 13.08.2021; 15:24 Uhr Auf der Jägerstraße kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Der z.Z. unbekannte Fahrer des Sattelzuges entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher liegen der Polizei vor. Durch die aufnehmenden Beamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wolfenbüttel-Stadtgebiet /Trunkenheit im Straßenverkehr 13.08.2021;13:30 Uhr Durch Polizeibeamte wird innerhalb einer Verkehrskontrolle in der Dr. Kirchheimer Straße ein 55 Jahre alter Wolfenbütteler festgestellt, welcher augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert, welcher durch das geeichte Prüfgerät nicht mehr angezeigt werden konnte. Die eingesetzten Beamten veranlassen eine Blutprobenentnahme und leiten ein Strafverfahren ein. Wolfenbüttel-Stadtgebiet / Trunkenheit im Straßenverkehr 14.08.2021, 00:10 Uhr Durch Polizeibeamte wird innerhalb einer Verkehrskontrolle in der Leipziger Straße ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Wolfenbüttel unter dem Einfluss von Alkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von Promille. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. I.A. Schömann, POK -Einsatzführer ESD PK Wolfenbüttel

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell