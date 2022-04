Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte entwenden GPS -Geräte ++ Seevetal - Einbruch in Firma

Garlstorf/ Toppenstedt (ots)

Unbekannte entwenden GPS -Geräte

In der Nacht von Sonntag, 03.04.2022 auf Montag, 04.04.2022, drangen bislang unbekannte Täter in zwei Scheunen ein und entwendeten aus den dortigen Traktoren hochwertige GPS- Geräte. Die erste Tat ereignete sich im Meierhof in Garlstorf. Hier entwendeten der oder die Täter aus einem Traktor ein GPS- Gerät. Die zweite Tat ereignete sich in der Hauptstraße in Toppenstedt. Auch hier drangen der oder die Täter in eine Scheune ein und entwendeten dort gelagerte elektronische Geräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro. Die Polizei Salzhausen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04172/900580 entgegen.

Seevetal - Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag, 03.04.2022 auf Montag, 04.04.2022, in eine Firma im Hennenhof in Seevetal eingebrochen. Nachdem eine Tür gewaltsam geöffnet worden ist, durchsuchten der oder die Täter das Firmengebäude. Es wurde u.a. Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.

