Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer ++ Bendestorf - Fenster aufgedrückt und Geldmünzen gestohlen

Bild-Infos

Download

Neu Wulmstorf (ots)

Fahrrad sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Bereits am 18.03.2022, gegen Mittag, wurde der Polizei ein am Schulteich aufgefundenes Mountainbike gemeldet. Das Rad der Marke Bulls, Modell Sharp Tail Street 2 in blau-schwarzer Farbe wurde sichergestellt. Die Polizei vermutet, dass es zuvor gestohlen worden war. Bislang ist der Diebstahl allerdings nicht angezeigt worden.

Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040 33441990 entgegen.

Bendestorf - Fenster aufgedrückt und Geldmünzen gestohlen

Ein auf Kipp stehendes Fenster nutzten Diebe am Donnerstag, 31.03.2022, um in eine Wohnung an der Kleckerwaldstraße einzusteigen. Die Tatzeit lag zwischen 11.30 und 16 Uhr. Die Täter drückten das Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Sie erbeuteten etwas Münzgeld und verschwanden unbemerkt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell