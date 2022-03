Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Personalwechsel - Leiter des Zentralen Kriminaldienstes verlässt die PI Harburg

Buchholz (ots)

Polizeioberrat Frank Freienberg verlässt nach 14 Jahren die Polizeiinspektion Harburg. Der 55-Jährige übernimmt ab dem 01. April die Leitung der Polizeiinspektion Celle. Im Rahmen einer coronabedingt kleinen Feierstunde verabschiedete der Leiter der Polizeiinspektion Harburg, Kriminaldirektor Thomas Meyn, Freienberg bereits am Dienstag und wünschte ihm für die neue Funktion alles Gute.

Freienberg, der 1987 in den Polizeidienst des Landes Niedersachsen eintrat, hatte in den letzten 14 Jahren verschiedene Funktionen innerhalb der PI Harburg inne. 2008 kam der damalige Polizeirat als Leiter Einsatz in den Stab der PI, damals noch in Winsen (Luhe) ansässig. Nur ein Jahr später übernahm er die Leitung des Polizeikommissariats Winsen (Luhe). In dieser Funktion wurde er 2011 zum Polizeioberrat befördert, bevor er 2014 die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes in Buchholz übernahm. Einhergehend mit dieser Funktion war er auch Stellvertreter des Inspektionsleiters. Unterbrochen wurde diese Tätigkeit nur von einer einjährigen Abordnung in das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport.

"In den unterschiedlichen Funktionen in der Polizeiinspektion Harburg waren vielen herausfordernde und anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen. Mit der gesamten Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte ich daran mitwirken, dass die Bürgerinnen und Bürger in einem sicheren Landkreis leben. Ein Indiz dafür ist mittlerweile eine konstante Aufklärungsquote von 60 %. Die Straftaten pro 100.000 Einwohnern sind auf einem sehr niedrigen Stand im gesamten Land Niedersachsen. Die Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern aus anderen Behörden, Ämtern und Organisationen u.a. präventiven Bereich ist dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor. Jetzt freue mich sehr auf die neue Aufgabe und wünsche meinem Nachfolger alles Gute und viel Erfolg."

"Mit Frank Freienberg verlässt uns ein allseits beliebter und geschätzter Kollege und Freund, der bei uns tiefe Spuren hinterlassen und der auch außerhalb der Polizei viel Wertschätzung erfahren hat. Wir wünschen ihm, dass er in seiner neuen Aufgabe viel Erfolg haben und Erfüllung finden wird," so Inspektionsleiter Thomas Meyn.

Die Nachfolge als ZKD-Leiter wird Polizeirat Hendrik Schultz antreten. Schultz war erst 2020 als Leiter Einsatz in die PI Harburg gekommen und wird nun vom Einsatz- in den Ermittlungsbereich wechseln. "Der Vorteil für uns ist, dass Herr Schultz die PI jetzt schon eineinhalb Jahre kennenlernen konnte und natürlich auch im Ermittlungsbereich bekannt ist," so Meyn. Auch der Einsatzbereich wird in bewährte Hände gegeben. Der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes am Sitz der PI in Buchholz, Erster Polizeihauptkommissar Holger Guse, wird, wie bereits schon einmal, den Einsatzbereich bis auf Weiteres übernehmen.

Pressemeldung zum Personalwechsel in der PI Celle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56836/5185726

