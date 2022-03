POL-WL: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior

Tostedt (ots) - Einbruch in Bäckerei In der Nacht zu Dienstag, 29.03.2022, sind Diebe in eine Bäckerei an der Straße Unter den Linden eingebrochen. Die Täter brachen die Eingangstür auf und machten sich anschließend an der Kasse und einem Tresor zu schaffen. Den Tresor transportierten die Diebe bis auf den Parkplatz, ließen ihn dort allerdings aus unbekannten ...

