Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung PI Harburg

Landkreis Harburg (ots)

BAB 1 Parkplatz Seevetal:

Am späten Samstagabend, den 02. April 2022, kam es auf dem Parkplatz Seevetal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei, eigentlich ordnungsgemäß abgeparkten Sattelzügen. Ein 47jähriger Fahrzeugführer gönnte sich im Rahmen seines freien Wochenendes ein paar alkoholhaltige Getränke zu viel. Er rollte daraufhin aus unbekannter Ursache mit seinem Sattelzug geradeaus aus der Parklücke und kollidierte mit einem weiteren Sattelzug. Im Anschluss wurde der Sattelzug wieder an seine ursprüngliche Position zurückgefahren. Die eingesetzten Beamten stellten eine erhebliche Alkoholkonzentration bei dem Führer des Sattelzuges fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Eine genauere Rekonstruktion des Sachverhaltes war nur durch Zeugenaussagen möglich. Die im Ausland ansässige Halterfirma muss sich nun um einen Ersatzfahrer für die aktuelle Beförderung kümmern.

Winsen Luhe/Sachbeschädigung an Schule

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, melden Zeugen aufsteigenden Qualm aus der Grundschule Borsteler Grund in Winsen (Luhe). Zudem sollen sich von der Örtlichkeit mehrere Jugendliche/Kinder entfernt haben. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Sachbeschädigungen an und in der Schule gekommen war, wurden neben der Feuerwehr auch mehrere Funkstreifenwagen entsandt. An der Schule konnte kein Qualm oder Feuer festgestellt werden. Dafür mehrere eingeschlagene Scheiben und u.a. entleerte Feuerlöscher in der Schule. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Gruppe aus einem Jugendlichen und vier Kindern festgestellt werden, auf die die Beschreibung passte. Gegen sie richtet sich nun der Anfangsverdacht der gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Neu Wulmstorf/Einbruch in Reihenhaus

Am Freitag den 01.04.2022 in den Abendstunden verschaffen sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Reihenhaus im Postweg. Die Täter durchsuchen das gesamte Gebäude nach Diebesgut und können in der Folge unter Mitnahme von Schmuck unerkannt flüchten.

Hollenstedt/Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht vom 02 auf den 03.04 kommt ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus zunächst unbekannter Ursache von der Dierstorfer Straße ab, sodass sein Fahrzeug auf die Seite kippt. Der Fahrer kann sich aus eigener Kraft aus seinem Pkw befreien und verletzt sich nur leicht. Der nicht unerhebliche Alkoholeinfluss des Fahrers dürfte ursächlich gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergibt nämlich noch vor Ort 2,3 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

