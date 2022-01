Polizei Paderborn

POL-PB: Mit Sportwagen in Gegenverkehr geschleudert

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Heinz-Nixdorf-Ring sind am Montagabend zwei Autofahrer verletzt worden.

Gegen 21.30 Uhr bog ein 24-jähriger Toyota-Supra-Fahrer an der Kreuzung Bahnhofstraße/Frankfurter Weg/Salzkottener Straße in den Heinz-Nixdorf-Ring ab. Beim Beschleunigen in der ansteigenden Rechtskurve geriet das Sportcoupe ins Schleudern und driftete in den Gegenverkehr. Der Wagen drehte sich um 180 Grad und prallte mit der rechten Seite gegen einen entgegenkommenden VW Tiguan, der von einem 62-jährigen Mann gefahren wurde. Am Toyota entstand Totalschaden und er junge Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Tiguan wurde erheblich beschädigt und der Fahrer leicht verletzt. Er musste aber nicht ins Krankenhaus.

