Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bersenbrück (ots)

Am Kindergarten in der Goethestraße ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriger Schüler leicht verletzt wurde. Ein 31-jähriger Bersenbrücker beabsichtigte den Parkplatz des Kindergartens mit seinem Audi zu verlassen, als er den von rechts auf seinem Fahrrad herannahenden Schüler übersah. Der Pkw brachte den Jungen zu Fall, er erlitt Schmerzen am Knie und einem Arm. Der Rettungsdienst brachte den Schüler zur Überprüfung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell