POL-WL: Erneut Jeep Grand Cherokee entwendet ++ Nenndorf - Hakenkreuze in Bäume geritzt ++ Seevetal - Mit LKW- Kran Wohnmobil beschädigt

Nachdem zunächst am Mittwoch in Winsen ein Jeep entwendet wurde, erbeuteten am Freitag, 08.04.2022, in der Zeit von 00:30 bis 11:00 Uhr, bislang unbekannte Täter ebenfalls einen Jeep Grand Cherokee. Das graue Fahrzeug mit dem Kennzeichen WL- H 1428, war in einem Carport in Harmstof, Am Horstberg, abgestellt. Der Zeitwert des Fahrzeuges wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Harburg, Tel: 04181/ 2850

Nenndorf - Hakenkreuze in Bäume geritzt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 06.04., auf Donnerstag, 07.04.2022, in drei Bäume in der Bremer Straße, Höhe Einmündung Emsener Straße in Nenndorf mehrere Hakenkreuze in die Rinde geritzt. Die Hakenkreuze haben eine Größe von ca. 40 x 40 cm und sind von der Straße aus gut zu erkennen. Die Polizeiinspektion Harburg bittet unter 04181/ 2850 um Hinweise auf die möglichen Täter.

Seevetal - Mit LKW- Kran Wohnmobil beschädigt

Leicht misslungen waren Entsorgungsarbeiten auf der Raststätte Seevetal, BAB 7 in Rtg. Hamburg, am Donnerstag, 07.04.2022. Gegen 11:00 Uhr entleerte ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes mit seinem LKW, an dem sich ein Kran befand, einen Müllcontainer. Nach diesen Arbeiten setzte der Lkw- Fahrer seiner Fahrt fort, ohne den zuvor benutzten Kran komplett wieder einzufahren. Der Kran stieß dann gegen ein Wohnmobil, dass auf dem dortigen Parkplatz geparkt war. An dem Wohnmobil entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

