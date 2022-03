Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Einbrecher mit Geschmack

Weimar (ots)

Ein unbekannter Täter warf in der Nacht von Samstag zu Sonntag die Scheibe einer Erdgeschosswohnung in der Weimarer Tiefurter Allee ein. Auf diese Weise konnte er das Fenster öffnen und gelangte so in die Wohnung. Er durchsuchte mehrere Schränke nach adäquaten Beutegut, auf den ersten Blick aber erfolglos. Lediglich an der Ablichtung eines Gemäldes schien er Gefallen gefunden zu haben. Die war weg. Außerdem stärkte er sich an Pralinen, bevor er durch ein anderes Fenster die Wohnung wieder verlassen hatte. Die Wohnungsinhaber befanden sich zu Tatzeit nicht zu Hause. Trotz des marginalen Beuteschadens wurde durch den Einbrecher Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht.

