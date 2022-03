Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: zahlreiche Alkoholverstöße durch E-Scooter Fahrer am Wochenende

Jena (ots)

Durch die Polizei Jena wurden am Wochenende wieder verstärkt Kontrollen von E-Scootern im Stadtgebiet durchgeführt. Hierbei konnten zahlreiche Alkoholverstöße festgestellt werden. So wurde am Samstag,kurz nach 23 Uhr, ein 41-jähriger Fahrer eines E-Scooter in der Mühlenstraße kontrolliert. Der Mann roch erheblich nach Alkohol und hatte schließlich einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nur wenige Minuten nach dieser Feststellung konnte ein weiterer E-Scooter im Bereich der Westbahnhofstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Mit dem 25-jährigen jungen Mann wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt, mit dem Ergebnis von knapp 1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Den höchsten Alkoholwert der Nacht hatte mit über 1,6 Promille ein 26-jähriger Fahrer eines E-Scooter, der gegen 4 Uhr in der Krautgasse im Stadtzentrum kontrolliert wurde. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. In der Westbahnhofstraße gab es eine weitere Feststellung eines 26-jährigen Fahrers im Ordnungswidrigkeitenbereich mit knapp 0,8 Promille. Im Rahmen der Alkoholkontrollen fiel den Beamten am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr, am Ernst-Haeckel-Platz ein E-Scooter auf, bei welchem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle wies der 33-jährige Fahrer ein offenbar gefälschtes Schreiben von der Versicherung vor, welches bescheinigen sollte, dass das Fahrzeug versichert ist. Dies war jedoch nach Prüfung nicht zutreffend. In diesem Fall wird wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell