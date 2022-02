Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Scheinwerfer von Lkw demontiert und mit Beute geflüchtet

Bleicherode (ots)

In der Zeit von Freitagnacht, gegen 22:30 Uhr, bis zum darauffolgenden Morgen hatten unbekannte Täter auf dem Parkplatz Galgenberg-Nord in Fahrtrichtung Göttingen an der BAB 38 die beiden Hauptscheinwerfer eines Lkw Scania gestohlen und dadurch Schaden in Höhe von rund 1000 EUR verursacht. Hinweise zum Täter liegen derzeit nicht vor.

