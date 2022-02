Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsätze in Greiz mit Corona-Bezug

Greiz (ots)

Greiz: Polizeibeamte kamen am gestrigen Tag (17.02.2022) zweimal zu nicht angemeldeten Versammlungen mit Corona-Bezug in der Stadt Greiz zum Einsatz. Gegen 15:00 Uhr versammelten sich mehrere Personen aus dem Bereich des Gesundheitswesens auf dem Dr.-Rathenau-Platz um dort zu protestieren. Gegen 16:00 Uhr entfernten sich die ca. 30 Personen wieder. Am Abend des gleichen Tags (17.02.2022), gegen 19:00 Uhr kamen auf der Schlossbrücke mehrere Personen zusammen um etwa bis gegen 20:00 Uhr gegen die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen zu protestieren. (KR)

