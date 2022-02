Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 17.02.2022 um 10:55 Uhr befuhren ein Pkw Mazda und ein Pkw Opel die Zwickauer Straße in Richtung stadteinwärts. Der Fahrer des Pkw Mazda musste auf Höhe des Festplatzes verkehrsbedingt halten. Dies erkannte der 87-jährige Fahrer des Pkw Opel zu spät und fuhr auf den Mazda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pkw Mazda wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell