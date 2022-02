Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von Unfallstelle geflüchtet

Altenburg (ots)

Altenburg: Unerlaubt entfernte sich die Fahrerin eines Pkw Opel, nachdem sie gestern Abend (16.02.2022), gegen 17:00 Uhr entgegengesetzt der Einbahnstraße in die Kreuzstraße in Altenburg einfuhr und dort gegen einen haltenden Pkw Seat stieß. Die zum Unfall gerufenen Polizeibeamten suchten in der Folge die Anschrift der Fahrzeughalterin auf. Diese konnte schließlich in ihrer Wohnung angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass die 38-Jährige offensichtlich keinen Führerschien besaß. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von über 4,8 Promille. Die Folgen waren eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Im Zuges dessen sucht die Altenburger Polizei nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. (RK)

