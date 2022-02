Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Weida

Greiz (ots)

Weida: Nachdem Zeugen gestern Abend (16.02.2022), kurz nach 17:00 Uhr Schüsse aus Richtung eines Waldes in Weida, Bereich Nordstraße/Oschützweg, wahrnahmen, kamen mehrere Polizeibeamte sowohl der Polizei Greiz, als auch der Polizei Gera zum Einsatz. Zudem wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, welcher letzte Endes jedoch nicht zum Einsatz kam. Im Zuge des Einsatzes und der damit verbundenen Ermittlungen zum Verursacher der Schüsse konnte schließlich ein Anwohner im Oschützweg ausfindig gemacht werden. Dieser gab auf seinem Grundstück die Schüsse mit einer Schreckschusswaffe ab und störte so die öffentliche Ordnung. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Geschehen dauern an. (RK)

