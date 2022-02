Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Silvesterböller vs. Briefkastenanlage

Gera (ots)

Gera: Eine beschädigte Briefkastenanlage ist das Resultat unbekannter Täter, so dass nunmehr die Geraer Polizei ermittelt. Offensichtlich mehrere Silvesterböller zündeten die Sachbeschädiger an den Briefkästen, so dass mehrere beschädigt wurden. Die Geraer Polizei (0365 / 829-0) sucht nun im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. (KR)

