Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Weil sich mehrere Personen gegenseitig schlagen, rückten gestern Abend (16.02.2022) mehrere Streifenwagen zu einem Supermarktparkplatz in die Straße der Völkerfreundschaft aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich mehrere Personen, aufgeteilt in zwei größeren Gruppen (insgesamt ca. 15-20 Personen, deutsch), auf dem Parkplatz, um dort gemeinsam zu verweilen. In der Folge gerieten die Anwesenden zunächst verbal in Streit. Dieser eskalierte schließlich, so dass die Parteien mit Schlägen und Tritten aufeinander losgingen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll zudem ein Pfefferspray eingesetzt worden sein. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Gruppen bereits wieder getrennt und zum Teil vom Parkplatz entfernt. Ein Großteil der Beteiligte (männlich/weiblich, zwischen 14 - 24 Jahren) konnten im Rahmen des Einsatzes gestellt und identifiziert werden. Einer der Beteiligten wurde aufgrund seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen bzw. den Beteiligten geben können. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell