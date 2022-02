Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrerin kollidiert mit Pkws

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 15.02.2022, gegen 14:45 Uhr befuhren eine 66-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die Geraer Straße. Hierbei geriet die 66-Jährige von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Straßenrand stehenden Pkw Skoda. In der Folge kollidiert sie mit zwei weiteren auf der Geraer Straße abgeparkten Pkw. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrerin und Beifahrerin des Pkw Ford wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell