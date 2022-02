Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti an der Hauswand - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Greiz: Mit Farbe beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Wand eines Hauses in der Gothold-Roth-Straße in Greiz, so dass seitens der Polizei die Ermittlungen eingeleitet wurden. Mit schwarzer Farbe sprühte der Unbekannte einen Schriftzug an die Fassade und verursachte so Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell