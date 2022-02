Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaltkasten mit roter Farbe besprüht

Gera (ots)

Gera: Ein bislang unbekannter Täter hielt sich am gestrigen Abend (15.02.2022), gegen 21:55 Uhr in der Lasurstraße auf. In der Folge beschmierte er im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle einen dort aufgestellten Schaltkasten ortsansässiger Verkehrsbetriebe. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und sprach den Täter an. Dieser flüchtete daraufhin und konnte trotz eingeleitet Fahndung nicht gestellt werden. Die Geraer Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

