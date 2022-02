Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Körperverletzungshandlung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen traten zwei bislang unbekannte Täter am Freitagabend (11.02.2022) gegen 22:28 Uhr im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Robert-Erbe-Straße auf eine am Boden liegende Person ein. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren jedoch weder der Geschädigte, noch die beiden Angreifer vor Ort. Diese flüchteten nach Angaben eines Zeugen in Richtung Hilde-Coppi-Straße. Trotz Fahndung gelang es nicht, die Täter, welche als jugendlich bzw. bekleidet mit grauen Kapuzenoberteilen beschrieben werden, zu stellen. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen sowohl nach dem Geschädigten, als auch nach Zeugen, welche Hinweise zu den Angreifern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

