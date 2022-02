Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung in Terrassenstraße

Altenburg (ots)

Altenburg. Die komplette Wechselsprechanlage eines Wohn- und Geschäftshauses in Altenburg fiel unbekannten Tätern zum Opfer, so dass nunmehr die Altenburger Polizei ermittelt. Offenbar in der vergangenen Nacht (15.02.2022 - 16.02.2022) machten sie die Sachbeschädiger an der Anlage des Hauses in der Terrassenstraße in Altenburg zu schaffen und rissen diese letzten Endes komplett heraus. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Altenburger Polizei (Tel. 03447 / 4710) nun nach Zeugen. (RK)

