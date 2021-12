Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frontal gegen parkendes Auto gekracht

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Etwa 6.000 Euro Sachschaden ist am Montag bei einem Unfall in der Hauptstraße entstanden. Eine Autofahrerin kam aus Unachtsamkeit von ihrer Fahrspur ab. Sie kollidierte mit einem parkenden Wagen. Der Pkw der 78-Jährigen krachte frontal in das am Straßenrand abgestellte Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle regelte die Polizei den Verkehr. |erf

