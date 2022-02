Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer übersieht Mopedfahrer

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 15.02.2022, gegen 18:35 Uhr bog ein 80-jähriger Fahrer eines Pkw Tiguan, nachdem er an der Tankstelle in der Altenburger Straße getankt hatte, fälschlicherweise nach links vom Tankstellengelände auf die B 180 ab. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Mopedfahrer, so dass es zur Kollision kam. Der Mopedfahrer wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

