Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Gera (ots)

Gera: Einen Stein warf ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch (16.02.2022), gegen 15:45 Uhr gegen die Scheibe eines Begegnungszentrums in der Geraer Eichenstraße, so dass diese beschädigt wurde. Im Anschluss der Tat flüchtete der Täter, welcher als jugendlich beschrieben wurde. Ein Zeuge meldete den Vorfall gestern Abend der Geraer Polizei, so dass die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurden. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365/ 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell