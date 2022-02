Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand besprüht

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter besprühten am vergangenem Mittwoch (16.02.2022), in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr die Fassade eines Hauses mit grüner Farbe und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell