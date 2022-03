Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Motorradfahrer rutscht Hinterrad weg - Krankenwagen

Warstein (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und circa 3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwoch (2. März 2022) auf der L856. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 16-jähriger Warsteiner mit seinem motorisierten Zweirad in einer Dreiergruppe auf der Sauerlandstraße in Richtung Hirschberg. In einer scharfen Linkskurve rutschte dem 16-Jährigen das Hinterrad weg, worauf er die Kontrolle über sein Gefährt verlor, er stürzte und gegen die Leitplanke prallte. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Polizei geht bei dem Warsteiner von einer nicht angepassten Geschwindigkeit als Unfallursache aus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell