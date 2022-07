Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Bundesstraße 33 (19.07.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 33, Höhe Einmündung der Kreisstraße 5734, haben drei Personen schwere Verletzungen davongetragen. Beim einem Abbiegevorgang kam es zwischen einem Audi einer 23-Jährigen und einem VW T-Roc eines 78-Jährigen zum Zusammenstoß. Beide Personen erlitten, wie auch eine 24-jährige Mitfahrerin im Audi, schwere Verletzungen und kamen mit Krankenwagen in eine Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 45.000 Euro. Spezialisten des Unfallaufnahmedienstes der Polizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Beamten mussten dafür die B 33 teilweise für mehrere Stunden sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell