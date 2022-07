POL-KN: (Tuttlingen) Katalysator geklaut (19.07.2022)

Konstanz (ots) - Ein Mann ist am Sonntagmorgen am Seeufer Klein-Venedig ausgeraubt worden. Gegen 5 Uhr sprach ein Unbekannter einen 33 Jahre jungen Mann, der auf einer Parkbank auf Höhe des Sea-Life am Seeufer saß auf Arabisch an und kam mit diesem zunächst ins Gespräch. Als der 33-Jährige im Verlauf der Unterhaltung sein Handy aus der Tasche holte, versuchte der ...

