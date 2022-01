Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrtrichtungsanzeiger verändert, Betriebserlaubnis erloschen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Holzmindener Straße, Samstag, 22.01.22, 19.20 Uhr

Kreiensen (schw) - Am Samstag, 22.01.22, gegen 19.20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Kreiensen, in der Holzmindner Straße den Pkw VW Golf eines 18-jährigen Einbeckers, da bei dem Kraftfahrzeug die beiden vorderen Fahrtrichtungsanzeiger zusammen mit dem Abblendlicht durchgehend eingeschaltet waren. Diese Bauartveränderung führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und dazu, dass das Kraftfahrzeug so nicht im öffentlichen Verkehr geführt werden darf. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und der Kraftfahrzeugführer aufgefordert, diese Bauartveränderung wieder in den ordnungsgemäßen Zustand zurück zu versetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell