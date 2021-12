Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Briefkästen zerstört - Zeugensuche

Euskirchen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Euskirchen vom 12.12.2021, 8.00 Uhr

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/5096978

Nach der Sprengung eines Briefkastens in der Euskirchener Innenstadt sucht die Polizei Euskirchen weiterhin nach zwei wichtigen Zeugen. Fünf Jugendliche hatten am vergangenen Freitagabend (10. Dezember) Feuerwerkskörper in den Briefkasten des Wohnhauses in der Mittelstraße geworfen und diese zur Detonation gebracht. Dabei wurden auch andere Briefkästen beschädigt.

Ein Pärchen im Alter von etwa 25 Jahren hatte vor Ort gegenüber einer Zeugin angegeben, von den Tatverdächtigen Fotos gefertigt zu haben. Dieses Pärchen wird dringend gebeten, sich mit der Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/799-570 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell